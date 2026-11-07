07 ноября, 09:15Происшествия
Самосвал снес надземный переход на Ленинградском шоссе под Солнечногорском
Самосвал с поднятым кузовом снес надземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе в районе Солнечногорска. Водитель грузовика погиб на месте. Авария произошла вечером 6 ноября у деревни Пешки.
По предварительным данным полиции, кузов поднялся во время движения. Для ликвидации последствий привлекли 18 человек и семь единиц спецтехники. Движение по шоссе в обе стороны восстановили около 03:00.
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