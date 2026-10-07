Ученики автошкол рассказали об отношении к новым правилам сдачи на права в России

Ученики автошкол по-разному оценивают усиление контроля на экзамене на права в России. Одни считают, что дополнительная видеофиксация может увеличить стресс, другие не видят в этом проблемы при хорошей подготовке и поддерживают такие меры для борьбы с нарушениями.

С марта 2027 года видеозапись будут вести и во время теоретической части экзамена. Сейчас фиксация применяется при сдаче практики. Эксперты отмечают, что запись теории позволит проверить, самостоятельно ли кандидат отвечает на вопросы и не использует ли дополнительные технические средства.

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