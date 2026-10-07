07 октября, 15:15Общество
Температура воздуха в Москве поднялась до 15 градусов 7 октября
Температура воздуха в Москве поднялась до 15 градусов 7 октября. Дождей в прогнозе нет.
Во второй половине недели среднесуточная температура воздуха будет на 2–3 градуса выше климатической нормы и может даже достичь летних 20 градусов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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