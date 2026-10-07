Московская прокуратура попросила суд оштрафовать производителя "Мультикана-8"

Прокуратура просит суд оштрафовать производителя вакцины "Мультикан-8" компанию "Ветбиохим". По результатам проверки прокуратуры Москвы, при производстве препарата использовали подложный паспорт качества, а эксперты Россельхознадзора выявили в одной из серий живой вирус болезни Ауески.

Компания заявляет, что не согласна с такими выводами, но сотрудничает со следствием и проводит внутреннее расследование. В начале сентября Россельхознадзор приостановил обращение отдельных серий "Мультикана-8" и "Мультикана-6".

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