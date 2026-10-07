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07 октября, 10:45

Общество

Перенесшим инфаркт и инсульт пациентам стало проще получить льготные лекарства в Москве

Перенесшим инфаркт и инсульт пациентам стало проще получить льготные лекарства в Москве

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В Москве стало проще получить льготные лекарства пациентам, которые перенесли инфаркт и инсульт, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь первый запас льготных препаратов на 30 дней они получают уже при выписке из стационара. Это позволяет сразу начать необходимое лечение и повышает вероятность того, что пациент будет соблюдать назначенную терапию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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