Перенесшим инфаркт и инсульт пациентам стало проще получить льготные лекарства в Москве

В Москве стало проще получить льготные лекарства пациентам, которые перенесли инфаркт и инсульт, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь первый запас льготных препаратов на 30 дней они получают уже при выписке из стационара. Это позволяет сразу начать необходимое лечение и повышает вероятность того, что пациент будет соблюдать назначенную терапию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.