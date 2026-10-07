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07 октября, 07:45

Общество

Нумерологи назвали 2027 год самым благоприятным для свадьбы

Нумерологи назвали 2027 год самым благоприятным для свадьбы

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Нумерологи назвали 2027 год самым благоприятным для свадьбы. Магия чисел, по их мнению, обещает парам гармонию и осознанную любовь.

При этом эзотерики предупреждают, что это последний удачный период на несколько лет. Впереди будет високосный 2028-й, а также 2029-й и 2030-й, которые вообще называют годами вдовы и вдовца. Верить этому или нет – личное дело каждого, но на июль влюбленные уже подали в столичные ЗАГСы более 2,5 тысячи заявлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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