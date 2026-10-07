Максимальная выплата по больничному листу в РФ вырастет почти на 40% за 3 года и достигнет значения в 9 с лишним тысяч рублей в день. Такую цифру называют СМИ, изучив проект бюджета Социального фонда.

За счет чего увеличат выплаты? При каких условиях можно рассчитывать на максимум? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



