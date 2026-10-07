07 октября, 07:30Общество
Максимальная выплата по больничному листу в РФ вырастет почти на 40% за 3 года
Максимальная выплата по больничному листу в РФ вырастет почти на 40% за 3 года и достигнет значения в 9 с лишним тысяч рублей в день. Такую цифру называют СМИ, изучив проект бюджета Социального фонда.
За счет чего увеличат выплаты? При каких условиях можно рассчитывать на максимум? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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