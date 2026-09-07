07 сентября, 21:45Транспорт
Новая опция в "Яндекс Go" позволяет сэкономить половину стоимости поездки
В приложении "Яндекс Go" появилась новая опция, которая позволяет пассажирам сэкономить до половины стоимости поездки в периоды повышенного спроса – для этого нужно согласиться подождать. Сервис сам предлагает такую возможность, когда машин не хватает, и показывает примерное время ожидания (в среднем 30–40 минут) и итоговую цену.
Скидку предоставляет сервис за свой счет, доходы водителей не уменьшаются, а наоборот, в часы пик для них снижается комиссия. Таким образом, пассажиры могут платить меньше, а водители получать больше заказов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.