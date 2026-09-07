Новая опция в "Яндекс Go" позволяет сэкономить половину стоимости поездки

В приложении "Яндекс Go" появилась новая опция, которая позволяет пассажирам сэкономить до половины стоимости поездки в периоды повышенного спроса – для этого нужно согласиться подождать. Сервис сам предлагает такую возможность, когда машин не хватает, и показывает примерное время ожидания (в среднем 30–40 минут) и итоговую цену.

Скидку предоставляет сервис за свой счет, доходы водителей не уменьшаются, а наоборот, в часы пик для них снижается комиссия. Таким образом, пассажиры могут платить меньше, а водители получать больше заказов.

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