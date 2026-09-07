Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 7 сентября

Жители дома на Кутузовской улице в подмосковном Одинцове обнаружили поврежденные машины – камни и стеклянные бутылки летели с верхних этажей многоэтажки, повредив как минимум четыре автомобиля. Пострадавшие вызвали полицию, но участковый не стал сразу проверять камеры. Жители подозревают, что предметы сбрасывали либо хулиганы, либо рабочие, которые ведут ремонт на верхних этажах.

После похолодания в столицу возвращается тепло – синоптики прогнозируют, что в среду, 9 сентября, и четверг, 10 сентября, воздух прогреется до 25 градусов, что соответствует середине августа. Осадки прекратятся, в облаках появятся просветы, и начнется короткий сезон бабьего лета.

Более 600 российских туристов застряли в Ханое из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии – их рейс отменяли два дня подряд. Из-за пепла возникли перебои с авиасообщением по всей Юго-Восточной Азии, закрыты несколько аэропортов, в Джакарте застряли почти 170 тысяч человек.

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