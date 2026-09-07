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07 сентября, 07:45

Происшествия

Новости регионов: в Иркутской области медведь пробрался на территорию локомотивного депо

Новости регионов: в Иркутской области медведь пробрался на территорию локомотивного депо

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В Иркутской области медведь пробрался на территорию локомотивного депо. Хищник не без труда преодолел металлический забор и отправился на прогулку по территории. Люди пытались отпугнуть животное громкими гудками, однако медведь на них не отреагировал.

На Эльбрусе продолжаются поиски альпинистов, которых накрыло лавиной на склоне Мижирги. Уже известно, что как минимум 2 человека погибли. Троих удалось эвакуировать на вертолете в Нальчик. Судьба 10 экстремалов пока неизвестна. Работу спасателей усложняет рельеф местности и сохраняющаяся лавинная опасность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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