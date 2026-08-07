Жители столицы могли услышать живую музыку в студии телеканала Москва 24

Живой музыкой и атмосферой вечерней столицы могли насладиться все желающие на Тверской улице. Там в своей летней студии телеканал Москва 24 провел концерт к 70-летию Дня строителя.

На главной улице города 7 августа выступил молодой певец и автор песен из Белоруссии, участник проекта "Голос" Никита Бысюк. Артист прошел путь от музыканта минских улиц до перспективной звезды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

