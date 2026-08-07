Собянин: около 100 км дорог планируется построить в Москве в 2026 году

В Москве на 2026 год запланировали строительство порядка 100 километров дорог, а также 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Некоторые ключевые объекты уже введены в эксплуатацию. Например, эстакада по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, а также дорога-связка между улицами Добролюбова и Складочной.

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