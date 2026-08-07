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07 августа, 18:30

Транспорт

Застройщики в Москве начнут отводить под машино-места большую площадь

Застройщики в Москве начнут отводить под машино-места большую площадь

В Москве изменились нормативы для машино-мест в новостройках

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Застройщикам в Москве придется отводить под машино-места гораздо больше квадратных метров. Это связано с тем, что в столице изменились нормативы для парковок в новостройках.

Новые требования распространяются не на все жилые комплексы. Если проект получил необходимые согласования до вступления постановления в силу, до 5 августа, менять его не будут.

Для застройщиков изменения подразумевают совсем другие расходы, так как дополнительные подземные этажи паркинга обходятся значительно дороже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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