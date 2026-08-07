В 27 городах Италии объявлен максимальный уровень опасности из-за жары. Днем температура превышает 40 градусов.

В других европейских странах ситуация не легче. В Венгрии пересыхают небольшие реки, а в крупных сильно падает уровень воды. Например, Дунай в Будапеште обмелел настолько, что стали видны руины старого моста, который был взорван в 1945 году. В Германии уровень воды в Рейне обновил исторический рекорд обмеления. Он опустился на 19 сантиметров.

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