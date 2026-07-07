Мать, заставившая сына встать на колени в Москве, объяснила свой поступок

Мать, которая заставила сына встать на колени на улице в Алтуфьевском районе Москвы, прокомментировала произошедшее. По ее словам, дети и соседи знают ее как человека, который много времени посвящает семье.

Женщина заявила, что спокойно относится к реакции окружающих, поскольку, по ее мнению, видео не отражает полную картину происходящего. Она также добавила, что ее сын – "артистичный ребенок" и буквально воспринял ее просьбу.

Тем временем полицейские начали проверку. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.