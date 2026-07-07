РАНХиГС предложил перераспределить бюджетные места в пользу регионов

В РАНХиГС предложили перераспределить бюджетные места в вузах в пользу регионов. По мнению авторов инициативы, это поможет сократить отток молодежи в Москву и Санкт-Петербург и усилить региональные университеты.

Также предлагается увеличить число бюджетных мест на педагогических и медицинских специальностях и создавать современные кампусы. Эксперты считают, что перераспределение бюджетных мест должно сопровождаться развитием образовательной и городской инфраструктуры в регионах.

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