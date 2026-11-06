Движение по Ленинградскому шоссе под Солнечногорском перекрыли в оба направления после ДТП

Движение по Ленинградскому шоссе под Солнечногорском перекрыли после ДТП. В результате происшествия "КамАЗ" наехал на надземный переход с поднятым кузовом. Мост обрушился на проезжую часть.

Водитель грузового автомобиля погиб, а движение по трассе оказалось заблокировано в оба направления. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы.

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