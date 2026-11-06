В Москве расширяют сеть беспилотных трамваев

В Москве до конца года беспилотные трамваи начнут курсировать еще по двум маршрутам. Составы № 15 и 21 свяжут Строгино, Щукино и станцию метро "Сокол".

Сейчас беспилотные трамваи самостоятельно следуют по маршруту, открывают и закрывают двери, подают звуковые сигналы и контролируют дистанцию. За работой системы наблюдает сотрудник, который при необходимости может вмешаться в управление.

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