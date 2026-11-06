06 ноября, 14:15Транспорт
В Москве расширяют сеть беспилотных трамваев
В Москве до конца года беспилотные трамваи начнут курсировать еще по двум маршрутам. Составы № 15 и 21 свяжут Строгино, Щукино и станцию метро "Сокол".
Сейчас беспилотные трамваи самостоятельно следуют по маршруту, открывают и закрывают двери, подают звуковые сигналы и контролируют дистанцию. За работой системы наблюдает сотрудник, который при необходимости может вмешаться в управление.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.