Предприниматели выступили против введения прав для курьеров

Предприниматели просят Минтранс не вводить права для курьеров. По их словам, вся сеть экспресс-доставки может оказаться под угрозой.

Предложение по ужесточению правил для водителей мощных электросамокатов и электровелосипедов представил Минтранс. Мопедные права предлагают требовать у тех, кто ездит со скоростью более 25 километров в час и имеет мощный мотор на транспорте.

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