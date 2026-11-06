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06 ноября, 14:15

Транспорт

Предприниматели выступили против введения прав для курьеров

Предприниматели выступили против введения прав для курьеров

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Предприниматели просят Минтранс не вводить права для курьеров. По их словам, вся сеть экспресс-доставки может оказаться под угрозой.

Предложение по ужесточению правил для водителей мощных электросамокатов и электровелосипедов представил Минтранс. Мопедные права предлагают требовать у тех, кто ездит со скоростью более 25 километров в час и имеет мощный мотор на транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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