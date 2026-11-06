06 ноября, 11:45Транспорт
Автоэксперт предложил использовать мировой опыт в борьбе с автохамами в России
С автохамами в России можно и нужно бороться, считает автоэксперт Денис Шаровар. По его словам, сейчас привлекать таких водителей к ответственности сложно, поскольку в законодательстве недостаточно четко определено понятие опасного вождения.
Эксперт предлагает обратиться к мировому опыту, который подразумевает разделение на неосторожную и опасную езду. Например, в США к опасному вождению относят резкое торможение, перестроение и создание помех другим участникам движения. Доказать такие нарушения можно с помощью видеорегистратора.
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