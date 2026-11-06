Собянин принял решение о продлении статуса промкомплекса двум фармпредприятиям

Правительство Москвы продлит статус промышленного комплекса Московской фармацевтической фабрике и предприятию "Макиз-Фарма". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Московская фармацевтическая фабрика выпускает более 80 наименований продукции для неврологии, педиатрии и ревматологии. "Макиз-Фарма" производит важнейшие лекарственные препараты, в том числе антиретровирусные средства.

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