06 ноября, 11:45Мэр Москвы
Собянин принял решение о продлении статуса промкомплекса двум фармпредприятиям
Правительство Москвы продлит статус промышленного комплекса Московской фармацевтической фабрике и предприятию "Макиз-Фарма". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Московская фармацевтическая фабрика выпускает более 80 наименований продукции для неврологии, педиатрии и ревматологии. "Макиз-Фарма" производит важнейшие лекарственные препараты, в том числе антиретровирусные средства.
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