Беспилотные трамваи запустят еще на двух маршрутах в Москве

До конца 2026 года в Москве запустят беспилотные трамваи еще на двух маршрутах. К 2030 году такими технологиями планируют оснастить две трети столичного трамвайного парка.

Беспилотные трамваи самостоятельно открывают и закрывают двери, подают звуковые сигналы и следят за дистанцией между вагонами. Пока за работой системы наблюдает сотрудник, который при необходимости может вмешаться и скорректировать ее действия.

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