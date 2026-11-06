Предприниматели попросили Минтранс не вводить права для курьеров

Бизнес попросил Минтранс не вводить права для курьеров. В Ассоциации микромобильности посчитали, что это может серьезно сказаться на рынке доставки.

Инициативу по ужесточению правил для водителей мощных электросамокатов и электровелосипедов ранее представил Минтранс для общественного обсуждения. Мопедные права предлагают требовать у тех, кто ездит со скоростью более 25 километров в час и имеет мощный мотор на транспорте.

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