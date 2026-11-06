Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

В Юго-Восточном округе Москвы подвели итоги благоустройства в этом году. Как написал Сергей Собянин в своем личном блоге, в Марьине обновили парк Артема Боровика, открытый в 2001 году в память об известном писателе и журналисте.

Одной из самых интересных деталей стал арт-объект "Печатный след". В солнечную погоду цитата из книги и слова репортера проецируются на белую плитку. Также появились новые места для отдыха, детские и спортивные площадки.

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