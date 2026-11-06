Минфин предложил разрешить очные встречи для решения споров с ФНС

Минфин подготовил законопроект, который позволит гражданам и бизнесу решать налоговые споры на очных встречах с представителями ФНС. Налогоплательщики смогут объяснить свою позицию по поводу доначислений и штрафов, а также ответить на доводы инспекции.

Сейчас оспорить начисления можно в том числе через личный кабинет налогоплательщика. Однако предпринимателям не всегда хватает письменных ответов и разъяснений от налоговой службы. Новый механизм может помочь урегулировать больше споров в досудебном порядке и сократить число обращений в суд.

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