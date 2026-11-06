Больше 50% молодых россиян хотят копить на пенсию вместе с работодателем

Больше 50% россиян в возрасте до 34 лет хотят копить на пенсию вместе с работодателем. Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из сервисов по поиску работы.

Для этого компании предлагают специальные программы, в рамках которых средства перечисляют в негосударственные пенсионные фонды. При этом сейчас таким способом формируют накопления менее 4% работающих граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.