В России за месяц открыли более 220 тысяч счетов в цифровых рублях

Более 220 тысяч счетов в цифровых рублях открыли в России за месяц. Об этом сообщили в Центробанке.

Количество счетов значительно превысило прогноз регулятора. Ранее в ЦБ рассчитывали, что до конца года их будет около 60 тысяч.

Цифровой рубль запустили 1 сентября. Он хранится отдельно от обычных рублей, а пользоваться им можно через привычные дистанционные сервисы: мобильные приложения банков и интернет-банки. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.