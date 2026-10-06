06 октября, 10:30Общество
Ученики предпрофессиональных классов посетят более 400 столичных компаний
Все ученики предпрофессиональных классов в этом учебном году смогут познакомиться с профессиями на предприятиях и в организациях Москвы. Как уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, почти 56 тысяч старшеклассников посетят более 400 столичных компаний.
Ученики инженерных классов посетят госкорпорации и ведущие предприятия аэрокосмической и энергетической промышленности, в том числе "Роскосмос". Ребята из медиаклассов побывают на площадках крупных медиахолдингов и редакций СМИ, а школьники из предпринимательских классов – в банках и других финансовых организациях.
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