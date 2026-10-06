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06 октября, 07:45

Общество

Географ из США создал 3D-карту сновидений

Географ из США создал 3D-карту сновидений

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Географ из США создал интерактивную 3D-карту сновидений Terra Somnia. На виртуальном земном шаре каждый сон отмечен светящейся точкой, а в общей базе уже собрано почти 100 тысяч записей, в том числе от россиян.

Любой желающий может анонимно поделиться своим ночным сюжетом. При приближении к конкретному региону открываются текстовые дневники с описаниями снов. Например, одному москвичу приснилось, что он умеет телепортироваться с помощью танца, улетает в далекий космос, а затем превращается в вампира и получает хрустальные крылья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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