Пианино обнаружили в Кузьминском лесопарке. Инструмент появился на поляне напротив жилых домов на улице Строителей и уже стал местом встреч и фотосессий. По словам местных жителей, его принесли для съемок, а после просто оставили в лесу.

Специалист установил, что это пианино "Ноктюрн" подмосковной фабрики "Заря", выпущенное в 1975 году. Из за сырости и перепадов температуры инструмент может серьезно пострадать. Его восстановление оценивают примерно в 50 тысяч рублей.

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