В Центробанке объяснили правила обмена поврежденных банкнот

Ветхие и поврежденные банкноты можно обменять на новые, объяснили в Центробанке. Главное условие заключается в том, что купюра должна быть настоящей и от нее должно сохраниться не менее 55%. Это позволяет исключить случаи мошенничества.

В банке поврежденную банкноту проверят и при необходимости направят на экспертизу. Обычно ответ поступает в течение недели. После этого деньги можно получить наличными или зачислить на счет.

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