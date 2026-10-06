Дачные участки в Подмосковье исключили из ЕГРН после изменения их назначения

Почти 450 владельцев дачных участков в Солнечногорском, Раменском и Дмитровском округах столкнулись с исключением земель из ЕГРН. Солнечногорский городской суд 6 октября рассмотрит дело, связанное с этими участками.

После проверки прокуратуры выяснилось, что земли относились к сельхозназначению. По закону их должны были продавать участками от двух гектаров. Однако вид разрешенного использования изменили на "садоводство", после чего исходный земельный массив разделили на участки по 6–10 соток.

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