Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 07:15

Общество

Прививочная кампания против гриппа продолжается в Москве

Прививочная кампания против гриппа продолжается в Москве

Небольшие дожди пройдут в Москве 6 октября

Вечер памяти Московского народного ополчения 1941 года прошел в Театре Российской армии

Температура воздуха в Москве на текущей неделе останется выше нормы

IТ-эксперт положительно оценил идею создания курса по ИИ для детей

Алабая оставили в тесном вольере в дачном поселке под Люберцами

Победитель номинации "Учитель года Москвы – 2025" рассказал о применении ИИ учителями

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

Собянин в День учителя вручил почетные грамоты 25 столичным педагогам

В Москве отметили День учителя

В Москве продолжается прививочная кампания против гриппа. В этом сезоне появились новые штаммы, к которым у россиян нет иммунитета, при этом вакцины для прививочной кампании полностью обновили.

Врачи объяснили, что после прививки человек не может заболеть гриппом из-за состава вакцины. Небольшое недомогание после вакцинации возможно и связано с выработкой иммунитета. Отсутствие температуры также не означает, что вакцина не сработала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕгор БедуляЕкатерина ЕфимцеваВладимир Баклан

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

Подросток чудом выжил в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы в Таиланде

У пострадавшего повреждены челюсть, нос и область вокруг глаз, а по лицевым костям – трещины

Сейчас Данила находится в коме и в сознание не приходит

Читать
закрыть

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика