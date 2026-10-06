Прививочная кампания против гриппа продолжается в Москве

В Москве продолжается прививочная кампания против гриппа. В этом сезоне появились новые штаммы, к которым у россиян нет иммунитета, при этом вакцины для прививочной кампании полностью обновили.

Врачи объяснили, что после прививки человек не может заболеть гриппом из-за состава вакцины. Небольшое недомогание после вакцинации возможно и связано с выработкой иммунитета. Отсутствие температуры также не означает, что вакцина не сработала.

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