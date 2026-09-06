В Кабардино-Балкарию направили дополнительные силы МЧС для поиска альпинистов под лавиной

В Кабардино-Балкарию направлены дополнительные силы МЧС для поиска альпинистов, попавших под лавину в Безенгийском ущелье. К работам подключили пожарных – они присоединятся к двум группам горных спасателей, которые уже работают на месте.

После рассвета в воздух поднимут вертолет. Погодные условия остаются сложными: в горах республики сохраняется угроза селей. По предварительным данным, из 15 человек в группе двое погибли, трое пострадали, о судьбе еще десяти туристов пока ничего не известно.

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