В Москве прошел XIV Международный евразийский форум "Такси", который уже более 10 лет остается главной отраслевой площадкой Евразии.

Форум собрал представителей власти и бизнеса, а также ведущих экспертов не только в сфере такси, но и в смежных областях. Одной из главных тем мероприятия стали практические шаги по развитию городских перевозок, а также новые бизнес-модели и выстраивание диалога с регуляторами.

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