06 августа, 18:30Мэр Москвы
Собянин: открыт ситуационный центр Градостроительного комплекса Москвы
В Москве заработал Ситуационный центр градостроительного комплекса. Его открыл Сергей Собянин. Он также вручил награды лауреатам конкурса лучших строительных проектов.
По словам мэра, новый центр – это высокотехнологичное пространство общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. Там разместились службы мониторинга всех строительных объектов города и управление чрезвычайными ситуациями на стройплощадках.
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