06 августа, 16:15Происшествия
Омбудсмен Подмосковья Мишонова призвала ставить запоры на окна после трагедии в Раменском
Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова призвала ввести обязательные запоры на окна после трагедии в Раменском. Там погибли женщина и ее трехлетний ребенок. Мать пыталась удержать сына, когда тот начал падать из окна.
Что известно о случившемся? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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