Омбудсмен Подмосковья Мишонова призвала ставить запоры на окна после трагедии в Раменском

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова призвала ввести обязательные запоры на окна после трагедии в Раменском. Там погибли женщина и ее трехлетний ребенок. Мать пыталась удержать сына, когда тот начал падать из окна.

Что известно о случившемся? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.





