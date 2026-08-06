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06 августа, 15:00

Спорт

Москвичи могут заняться скалолазанием на площадках столичных парков

Москвичи могут заняться скалолазанием на площадках столичных парков

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Столичные парки предлагают горожанам и туристам множество активностей этим летом. Одно из популярных направлений – скалолазание.

По словам инструктора Амины Забережной, этот вид спорта развивает не только физическую силу, но и интеллект. Во время подъема нужно продумывать каждый шаг: как удобнее взяться за зацеп, правильно распределить силы и не потерять равновесие.

Какие еще направления открыты для москвичей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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