06 августа, 15:00Спорт
Москвичи могут заняться скалолазанием на площадках столичных парков
Столичные парки предлагают горожанам и туристам множество активностей этим летом. Одно из популярных направлений – скалолазание.
По словам инструктора Амины Забережной, этот вид спорта развивает не только физическую силу, но и интеллект. Во время подъема нужно продумывать каждый шаг: как удобнее взяться за зацеп, правильно распределить силы и не потерять равновесие.
Какие еще направления открыты для москвичей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.