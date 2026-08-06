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06 августа, 14:30

Транспорт

Эксперт заявил, что переход на топливо ниже "Евро-5" не ухудшит состояние авто

Эксперт заявил, что переход на топливо ниже "Евро-5" не ухудшит состояние авто

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Для автомобилей со сроком эксплуатации 10 лет и более требования стандарта топлива "Евро-5" могут быть избыточными. Такие машины, по мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, могут использовать топливо "Евро-4" или "Евро-3", а для коммунальной техники подойдет и "Евро-2".

Эксперт отметил, что использование топлива более низких экологических классов не приведет к ухудшению состояния самих автомобилей и не повлияет на их эксплуатацию.

По словам Пикина, такая мера предусмотрена для импортеров, чтобы в случае перебоев с поставками быстрее обеспечить рынок топливом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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