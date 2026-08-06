Из-за ремонта Ростокинского путепровода в Москве изменится движение трамваев

В субботу, 8 августа, движение трамваев по улице Бориса Галушкина будет ограничено. Изменения связаны с ремонтом Ростокинского путепровода.

Трамвай № 11 вместо "Останкино" после остановки у Богородского храма будет направляться до станции метро "Бульвар Рокоссовского". Трамвай № 25 будет курсировать от метро "Сокольники" до Ростокинского проезда, далее через Богородский храм до Богородского.

На время ограничений запустят автобус 011. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.