Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июля

ФАС возбудила дела в отношении шести продавцов топлива в Москве, которые одновременно повысили розничные цены бензина и дизеля на своих заправках. В их действиях увидели нарушения антимонопольного законодательства. Аналогичные дела ФАС возбудила и в других регионах.

В России приняли комплекс мер, чтобы стабилизировать рынок топлива. Нефтяные компании увеличивают поставки в регионы, а для ряда НПЗ временно смягчили экологические требования.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на вторник, 7 июля. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 15 метров в секунду и грозах.

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