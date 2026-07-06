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06 июля, 21:00

Экономика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июля

"Деньги 24": эксперт объяснил, от чего зависит курс рубля

"Деньги 24": средняя цена нового автомобиля в Москве превысила 4 млн рублей

"Деньги 24": продажи смартфонов в России снизились почти на 8%

"Деньги 24": Минфин с 7 июля сократит объем покупки иностранной валюты

Эксперт заявил, что оборотные штрафы для АЗС помогут стабилизировать рынок топлива

"Деньги 24": продажи новых авто в России выросли почти на 30%

Экономист оценил меры по стабилизации ситуации на топливном рынке в РФ

Собянин: Москва удваивает размер гранта за патентование изобретений в России

"Деньги 24": продажи апартаментов снизились в Москве из-за моратория на строительство

ФАС возбудила дела в отношении шести продавцов топлива в Москве, которые одновременно повысили розничные цены бензина и дизеля на своих заправках. В их действиях увидели нарушения антимонопольного законодательства. Аналогичные дела ФАС возбудила и в других регионах.

В России приняли комплекс мер, чтобы стабилизировать рынок топлива. Нефтяные компании увеличивают поставки в регионы, а для ряда НПЗ временно смягчили экологические требования.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на вторник, 7 июля. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 15 метров в секунду и грозах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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