Собянин: московские школьники показали рекордные результаты на ЕГЭ

Столичные школьники в этом году продемонстрировали рекордные результаты на ЕГЭ, сообщил Сергей Собянин. Экзамен сдали более 93 тысяч человек, включая 72 тысячи выпускников этого года.

Впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ 500 баллов по пяти предметам набрала выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова. Также высший балл за четыре предмета получили пять москвичей. В прошлом году такого успеха добилась только одна выпускница.

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