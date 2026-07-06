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Новости

06 июля, 16:30

Мэр Москвы

Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

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В Москве наградили 12 лучших архитекторов города. Премии в области градостроительства вручил Сергей Собянин.

Среди лучших проектов – высотный комплекс в "Москва-Сити", Московский архитектурный институт, Центр подготовки сборных команд России по футболу и проект московской верфи на Нагатинской набережной. Отдельно отмечен проект станции метро "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии.

Лауреаты конкурса получили престижные награды и денежные призы в размере 1 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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