Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

В Москве наградили 12 лучших архитекторов города. Премии в области градостроительства вручил Сергей Собянин.

Среди лучших проектов – высотный комплекс в "Москва-Сити", Московский архитектурный институт, Центр подготовки сборных команд России по футболу и проект московской верфи на Нагатинской набережной. Отдельно отмечен проект станции метро "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии.

Лауреаты конкурса получили престижные награды и денежные призы в размере 1 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.