Собянин: Москва удваивает размер гранта за патентование изобретений в России

В Москве в два раза увеличили размер грантов на патентование изобретений – до 150 тысяч рублей, сообщил Сергей Собянин в MAX. Расширение программы позволит увеличить активность московских компаний и помочь с правовой охраной разработок в России.

Раньше программа касалась только изобретений и полезных моделей, теперь грант можно получить и на промышленные образцы. Его размер составляет 30 тысяч рублей за позицию. Подать заявку можно на платформе Московского инновационного кластера.

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