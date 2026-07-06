Жители одного из подмосковных ЖК построили теплицу во дворе

Жители одного из жилых комплексов в Подмосковье построили во дворе теплицу и начали совместно выращивать овощи. Идею поддержали на собрании собственников, после чего жители самостоятельно обустроили грядки и организовали уход за растениями.

Юристы напоминают, что перед установкой теплицы необходимо определить статус земельного участка. Если земля не относится к общему имуществу дома, объект могут снести, а его установку признать нарушением. Экологи также рекомендуют проверять качество грунта и воды.

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