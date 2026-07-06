Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 07:30

Общество

Жители одного из подмосковных ЖК построили теплицу во дворе

Жители одного из подмосковных ЖК построили теплицу во дворе

Москвичи могут рассказать о важных событиях своего района

Работающие родители в РФ с двумя и более детьми смогут вернуть часть НДФЛ

"Утро": 21 градус ожидается в Москве 6 июля

Москвичи столкнулись с обманом при покупке мебели

Россияне с изменившейся подписью могут столкнуться с трудностями при проверке паспорта

Затяжные "огуречные" дожди ожидаются в Москве

Медаль "Семья героя" получили 11 семей Москвы

Многонациональный праздник "Абрикос" состоялся на ВДНХ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июля

Жители одного из жилых комплексов в Подмосковье построили во дворе теплицу и начали совместно выращивать овощи. Идею поддержали на собрании собственников, после чего жители самостоятельно обустроили грядки и организовали уход за растениями.

Юристы напоминают, что перед установкой теплицы необходимо определить статус земельного участка. Если земля не относится к общему имуществу дома, объект могут снести, а его установку признать нарушением. Экологи также рекомендуют проверять качество грунта и воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийДарья Леонова

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика