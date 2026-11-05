Актеры прокомментировали триумфальное возвращение "Сумерек" в российские кинотеатры

Вампирская сага "Сумерки" вернулась в российские кинотеатры с триумфом. Такого не видели со времен "Аватара" – билеты раскупают молниеносно, а пользователи соцсетей ведут активные обсуждения. На сеансы поклонники приходят в футболках с символикой саги, а некоторые – даже с вампирскими клыками. "Сумерки" показали лучший старт по сборам за всю историю статистики российского проката.



Как отметил фанат саги, актер Николай Вяземский, перевоплощающийся в Эдварда Каллена, в этом году кинопрокатчики купили лицензию на показ картины и случился большой отклик аудитории. Актриса Олеся Скоробогатых, воплощающая образ Беллы Свон, считает, что интерес аудитории вызван ностальгией по прошедшим временам и подростковому периоду.

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