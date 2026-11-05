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05 ноября, 23:15

Общество

Диетолог объяснил, почему пиццу предложили убрать из меню в российских школах

Диетолог объяснил, почему пиццу предложили убрать из меню в российских школах

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Пицца может исчезнуть из меню школьных столовых в российских школах. Вопрос, касающийся питания школьников, затронула советник президента России Елена Ямпольская. Она предложила заменить пиццу в меню блюдами русской кухни.

На этом фоне мнения разделились: академик РАН Геннадий Онищенко и некоторые депутаты поддержали идею, отметив, что пицца не является полезным перекусом. Другие парламентарии же выступили с инициативой дать возможность решать родителям, чем кормить детей в школах.

В свою очередь, диетолог Михаил Богомолов заявил, что пицца не является традиционным продуктом для России. Однако вопрос заключается не только в пользе блюда для здоровья, но и в существовании указа президента РФ о сохранении традиционных ценностей. Кроме того, это также затрагивает тему сохранения общенациональных ценностей и разновидностей национальных кухонь, которых насчитывается более 100 в России, добавил Богомолов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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