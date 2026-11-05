Эксперт объяснил, как протесты в Бангладеше могут отразиться на поставках одежды в Россию

Весь мир может столкнуться с дефицитом одежды из-за протестов в Бангладеше: швейная промышленность республики парализована, сотни фабрик закрыты. Рабочие недовольны низкой оплатой труда, в результате они начали перекрывать дороги, устраивать погромы на предприятиях и бросать в полицейских камни. Бангладеш является вторым крупнейшим экспортером одежды в мире после Китая. Некоторые бренды уже столкнулись с дефицитом.

Стоит ли России опасаться дефицита на потребительском рынке? Какую долю предприятия Бангладеша занимают в мировом производстве? Компании, которые сотрудничают с предприятиями в Бангладеше, столкнулись с какими-то проблемами?

На эти вопросы в эфире телеканала Москва 24 ответит председатель наблюдательного совета крупной текстильной компании Дмитрий Филиппов.