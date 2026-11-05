Россиянам необходимо уплатить налоги до 1 декабря

До 1 декабря россиянам необходимо уплатить налоги на транспорт, землю и имущество, а также НДФЛ. В этом году при расчете налога на доходы физических лиц за 2025 год применяется прогрессивная шкала.

Налогом также облагаются доходы от продажи и аренды недвижимости, операций с ценными бумагами, выигрышей в лотереях и процентов по банковским вкладам. При этом налог на проценты начисляется только на сумму, превышающую 210 тысяч рублей.

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