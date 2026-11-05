Водителям может грозить штраф за нецензурные надписи на автомобилях

За размещение нецензурной брани на автомобиле может грозить штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Если владелец самостоятельно распространяет в интернете ролики с такой машиной, размер штрафа может составить от 30 до 100 тысяч рублей.

По словам экспертов, чаще всего так поступают водители такси, работающие как индивидуальные предприниматели или самозанятые. Таксопарки контролируют внешний вид автомобилей, а агрегаторы проводят фотоосмотры машин, однако фотографии делают с большого расстояния.

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